Idoso de 79 anos comete suicídio na zona rural de Vila Bela

O homem utilizou sua própria espingarda para cometer o ato

Um idoso de 79 anos cometeu suicídio por disparo de arma de fogo na noite desta quarta-feira (09), na Gleba Formosa, zona rural do município de Vila Bela da Santíssima Trindade.

Segundo Boletim de Ocorrência, era por volta das 22 horas quando o filho da vitima ouviu um barulho parecido com um disparo de arma de fogo e quando correu para ver o que havia acontecido, já encontrou o seu pai o idoso P.V.S caído ao chão.

P.V.S era diabético e sofria com fortes dores na coluna e que por diversas vezes comentava que preferia morrer do que continuar sentido as fortes dores.

O idoso utilizou de sua própria espingarda calibre 28.

As Policias Civil e Militar juntamente com a Politec estiveram no local para realização dos procedimentos técnicos.

O caso será investigado pela Polícia Civil de Vila Bela.

Por: Vila Bela em Pauta.

Imagem: Ilustração.