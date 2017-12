Hospital Vale do Guaporé elege nova diretoria

A comunidade ponteslacerdense conheceu na última quarta-feira (13/12), os novos administradores do hospital Vale do Guaporé (Santa Casa). A eleição aconteceu na sede da Associação Comercial e Empresarial de Pontes e Lacerda (ACEPL).

A chapa eleita tem Fábio Herbert como diretor geral, Eliana Matsuda, como diretora administrativa e Mauro Ramos na diretoria financeira. Ideraldo Pires, atual diretor da unidade será presidente do Conselho Curador.

O processo eleitoral contou com presença dos vereadores, Juninho Cabeleireiro (PRB), Maxsuel Guimarães (PSDB) e Rogério Lero Lero (PV). Representantes do Executivo Municipal, entidades, comerciantes e imprensa local também estiveram no ato.

Durante a programação, os atuais administradores da unidade apresentaram um cronograma com as dívidas do hospital. São mais de R$ 2 milhões em dívidas acumulativas e quase R$ 10 milhões em tributos – impostos/taxas de serviços.

Por: Leandro Régis / Da Redação.