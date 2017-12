Hospital Regional, de Cáceres pede doação de sangue

Com necessidade constante, Unidade de Coleta e Transfusão de Sangue de Cáceres está convocando a população da cidade e região para doação de sangue.

A UCT tem atualmente cerca de 4 mil doadores cadastrados, mas aqueles que nunca doaram e quiserem participar, podem ir até a unidade, conforme explica a enfermeira Janaina Vieira de Melo.

A UCT funciona no prédio que fica localizado no estacionamento do Hospital Regional, na Avenida Getúlio Vargas, e atende de segunda a sexta-feira das 7 às 11 e das 13:30 às 18 horas.

A campanha tem o objetivo de reforçar o estoque. A UCT de Cáceres é a única coleta de sangue pública da região sudoeste do estado.

Para doar:

-Pessoas acima de 16 anos, acompanhadas por um responsável.

-Pessoas de 18 a 69 anos.

-Peso mínimo de 50 quilos.

-A mulher doadora pode estar menstruada, não há problema.

-O doador pode se alimentar normalmente no dia da doação.

-Não há qualquer problema se for doador em outra cidade ou estado.

-Não precisa saber a tipagem sanguínea para doar. A UCT faz o exame.

-Levar um documento com foto.

Por: Jornal Oeste.