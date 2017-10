Hospital Evangélico de Vila Bela realiza evento beneficente no domingo (28/10)

O Hospital Evangélico de Mato Grosso em Vila Bela da Santíssima Trindade realizará no próximo dia 28, a partir das 11h00, o 1º Evento Beneficente à instituição e convida você e sua família para participarem do grandioso evento.

A ação acontecerá no ginásio poliesportivo Melânio de Assunção, em parceria com o projeto Café & Viola e terá apresentações regionais, show de stand up, brinquedos para as crianças e praça de alimentação.

Maria Auxiliadora é diretora administrativa e financeira do Hospital e destaca a boa estrutura física oferecida pela instituição hospitalar, que segundo ela, precisa urgentemente de atenção e maiores investimentos em equipamentos. “A estrutura do Hospital Evangélico aqui de Vila Bela é fantástica. É uma estrutura que atende as normas necessárias e está pronta para atender uma U.T.I, uma maternidade, e possui um Centro Cirúrgico totalmente diferenciado. Cheguei em Vila Bela a cerca de 4 meses e vim com o objetivo de levantar esta unidade. Estamos colocando os equipamentos necessários. Já temos respiradores, monitores, capnógrafos, bomba de fusão, desfibrilador, Raio-X novo, aparelho de ultrassonografia novo, que conseguimos através do Leilão Laço & Abraço. Estamos fazendo um trabalho extremamente rigoroso e com muita responsabilidade, desde a chegada desse paciente até a destinação do lixo hospitalar”, disse a diretora, enfatizando que a unidade possui médicos e enfermeiros plantonistas 24 horas por dia.

A diretora da unidade deu mais detalhes da atual saúde financeira do Hospital. “Hoje nós temos um recurso de R$ 158 mil mensais, repassado pela Prefeitura, referente ao contrato de Pronto Atendimento. Este valor somado a outros recursos chega a mais ou menos R$ 210 mil. Quando cheguei o Hospital possuía 24 leitos para o SUS, hoje este número subiu para 48. Já temos o dobro de leitos e estamos recebendo a metade. Queremos fazer com que ele continue crescendo e chegue a 100 leitos para atendimentos via SUS”, resumiu a diretora, convocando a comunidade vilabelense a participar deste evento que almeja angariar recursos ao Hospital.

Por: Leandro Régis / Da Redação.