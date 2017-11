Consultórios Pax-Vóbis: Hospital de Olhos atende em Pontes e Lacerda no próximo dia 25

No dia 25 deste mês, o Dr. Renan Pereira, oftalmologista do Hospital de Olhos de Cuiabá, estará atendendo nos Consultórios Pax-Vóbis, em Pontes e Lacerda.

Este será o 3º atendimento do Hospital de Olhos, no município. Um benefício muito grande para nossa cidade, pela possibilidade de ter atendimento de qualidade sem a necessidade de se deslocar até a capital, além de ter todo suporte do maior Hospital Oftalmológico do Estado, referência Nacional em parceria com a Pax-Vóbis.

O Hospital conta com uma estrutura de alto padrão com 17 consultórios, 5 salas cirúrgicas, 10 salas de exames e com oftalmologistas com reconhecimento internacional e excelência em atendimentos desde consultas até cirurgias refrativas (Miopia, Hipermetropia e Astigmatismo), plástica ocular reconstrutiva, cirurgia de descolamento de retina, cirurgia de catarata, glaucoma, presbiopia, transplante de córnea, estrabismo, cirurgia de alta miopia com Lentes Intra Ocular e outros procedimentos.

Agendamentos

1) Cuiabá-MT: (65) 3027-9999

2) Pontes e Lacerda-MT (Dia 25/11 sábado) Dr Renan Ferreira Brito Cândido CRM-MT 9034. Oftalmologista RQE Nº: 3935

(65) 3266-4058 – Data 30/09/2017 (vagas limitadas!!)

Por: Danny Kelson / Pax-Vóbis.

Foto: Guia Lacerda.Net