Homem é executado e jogado em córrego da zona rural de Cáceres; Polícia suspeita que a vítima seja de Pontes e Lacerda

As Polícias Civil e Militar de Cáceres registraram nesta terça-feira (10), mais um crime de homicídio. Desta vez na comunidade Boa Esperança, onde um corpo foi encontrado embaixo da ponte do córrego do Periquito, na zona rural de Cáceres.

O corpo teria sido encontrado por populares que acionaram a Polícia Militar do 6º Batalhão de Cáceres.

Juntamente ao corpo de Antônio Alves de Moraes, (41 anos), foram encontrados um celular, e uma carteira de cor preta contendo apenas 4 reais, além de seu CPF. Segundo os policiais, a vítima possivelmente teria sido executada com disparos de arma de fogo, pois existem diversas perfurações no corpo da vítima, inclusive no crânio.

Segundo informações preliminares, a vítima é moradora da cidade de Pontes e Lacerda (MT), porém a Divisão de Homicídios da 1ª Delegacia de Polícia de Cáceres, já trabalha nas investigações para identificar e prender os suspeitos do homícidio.

Por: Joner Campos.