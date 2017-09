Homem com 75 cápsulas de droga no estômago é preso por policiais do Gefron

Um homem, identificado com as iniciais T.A.A, de 38 anos, que engoliu 75 cápsulas de uma substância que pode ser pasta base, foi preso por policiais do Grupo Especial de Fronteira (Gefron) na BR-070, sentido Brasil/Bolívia.

O homem estava em uma van que fazia a linha San Mathias a Cáceres. Na abordagem, realizada na sexta-feira passada (15/09), o suspeito demonstrou sinais de nervosismo. Após questioná-lo, os policiais o levaram para o Canil Integrado de Fronteira e depois ao hospital regional de Cáceres.

Os exames de raio-X e tomografia, feitos na unidade de saúde, apontaram a existência 75 cápsulas no estômago do detido, que foram retiradas em seguida. De acordo com o comandante do Gefron, tenente-coronel PM José Nildo Silva de Oliveira, a substância encontrada vai passar por perícia técnica para verificar se realmente é pasta base.

Após a atuação dos policiais do Grupo Especial de Fronteira o suspeito foi encaminhado à Polícia Federal de Cáceres.

Por: Victor Cabral | Sesp-MT.