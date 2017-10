Homem atira na ex-mulher, nos sogros e comete suicídio em Cuiabá

Um homem, ainda não identificado, abriu fogo contra familiares nesta manhã de segunda-feira (02/10) numa chácara na região do Cinturão Verde, em Cuiabá. Em seguida, ele cometeu suicídio.

De acordo com informações preliminares, o homem não aceitava o fim do relacionamento e já tinha feito ameaças à ex-companheira para que ela reatasse com ele. O homem teria baleado a ex-mulher, o ex-sogro e a ex-sogra. Em seguida, atirou na própria cabeça.

Até o momento, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) confirmou apenas a morte do atirador. Não há informações sobre o estado de saúde, das vítimas.

A Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção a Pessoa (DHPP) foi acionada e deve apurar as causas do crime.

Fonte: FolhaMax