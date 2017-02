Homem anuncia carro roubado em site de vendas e é preso em Cuiabá

Veículo pick-up era anunciado por R$ 29,9 mil em site de anúncios.

Jovem de 24 anos foi autuado por receptação e uso de documento falso

Um jovem de 24 anos foi preso em flagrante na segunda-feira (6), em Cuiabá, ao tentar vender um veículo roubado em um site de anúncios na internet. Guilherme Assunção Rodrigues anunciava uma Pick-up vermelha por R$ 29,9 mil. A prisão foi feita em um posto de gasolina no Bairro Morada do Ouro, na capital. Guilherme foi autuado por receptação e uso de documento público falsificado.

O jovem foi preso depois que policiais entraram em contato se passando por possíveis compradores. No contato, ele confirmou que o veículo estava à venda e marcou um encontro. No local, ele foi abordado e apresentou o Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV).

De acordo com a Polícia Civil, o documento com data de 2014 era falsificado. Guilherme alegou que adquiriu o veículo há cinco meses em um site de vendas. Ele foi conduzido para Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos Automotores (Derrfva), na capital.

Segundo as investigações, o veículo foi roubado no município de Nobres, a 151 km de Cuiabá. Além do veículo anunciado na internet, a polícia apreendeu o carro que Guilherme dirigia. Isso porque, de acordo a polícia, o carro era proveniente de golpes aplicados.

Guilherme foi interrogado e autuado em flagrante por receptação e uso de documento público falsificado.

Fonte: G1 MT.