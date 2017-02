Hoje é o último dia para se matricular na rede estadual

Terminam hoje as matrículas para novos estudantes e transferências para o ano letivo de 2017, em 381 escolas da rede estadual de ensino de Mato Grosso. Até ontem pela manhã, a Secretaria de Educação, Esporte e Lazer (Seduc) já havia recebido 37.448 mil inscrições. Neste ano, estão sendo disponibilizadas mais de 70 mil novas vagas.

O processo é feito pela internet e apesar dos problemas iniciais enfrentados pelos pais ou responsáveis para realizar as matrículas o prazo não será prorrogado. Também é preciso ficar atento ao fato de que algumas unidades, como a Escola Pascoal Moreira Cabral, Liceu Cuiabano e Ulisses Cuiabano, já contarem com a capacidade de alunos preenchida.

Porém, colégios como Barão de Melgaço, Ernesto Camilo Barro e Senador Azeredo ainda possuem vagas disponíveis, além das 14 escolas de ensino médio em tempo integral. “A nossa recomendação é que os pais procurem sempre escolas mais próximas de seus domicílios e, caso não encontrem vagas disponíveis, vão aumentando o raio de procura”, orientou o gerente de Suporte à Gestão Escolar, Hesloan Maia.

O secretário de Educação, Marco Marrafon, garante ainda que governo oferece um número maior de vagas que a demanda estimada de alunos para que nenhum estudante fique sem vaga. “Essa hipótese não existe, em Mato Grosso nenhum aluno fica sem vaga para estudar”, afiançou.

Para solicitar uma vaga, pais ou responsáveis devem realizar primeiramente um cadastro no endereço eletrônico matricula.seduc.mt.gov.br. O segundo passo será efetuar a solicitação de matrícula no sistema.

Após solicitar a vaga, os responsáveis necessitam ir até a unidade escolar selecionada para efetivar o registro com entrega dos documentos do estudante. Os pais ou responsáveis não tiverem acesso a pontos de internet, podem se deslocar até as unidades escolares para solicitar auxílio. Contudo, todas as matrículas são realizadas online.

As 14 escolas estaduais que contarão com ensino em tempo integral a partir deste ano também estão com as matrículas abertas. Dúvidas sobre o processo de matrículas podem ser esclarecidas pelos telefones (65) 3613-6389 ou 0800 65 1717.

Por: Joanice de Deus.