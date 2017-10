Hillux roubada em Quatro Marcos é recuperada pela polícia de Várzea Grande

Dois jovens de 19 e 22 anos e a companheira de um deles, de 17, foram detidos pela Polícia Militar, na madrugada de domingo (1), em Várzea Grande, após roubo e sequestro de proprietário de caminhonete Hillux, no município de São José dos Quatro Marcos (315 km a oeste).

Lucas Leandro Ferreira, 19, que tinha mandado de prisão em aberto, e Alessandro Baltazar Alves Pires, 22, são suspeitos de sequestrar morador de São José dos Quatro Marcos, quando este chegava na residência com caminhonete. Veículo Hillux prata roubado foi localizado na casa da adolescente K.H.G.M, 17, companheira de Lucas, no bairro 7 de Maio, em Várzea Grande.

Segundo a polícia, a caminhonete foi rastreada e localizada na casa da menor, onde os suspeitos foram detidos. Com Lucas foi apreendido um revólver calibre 38. Em contato com a vítima, esta reconheceu os suspeitos como sendo autores do sequestro e roubo do veículo.

Vítima teve as mãos amarradas e obrigada a acompanhar os criminosos, sendo deixada na rodoviária de Várzea Grande posteriormente. Ainda conforme a PM, a adolescente e o companheiro Lucas estão envolvidos em outros crimes, inclusive com troca de tiros com a polícia.

Fato foi registrado na Central de Flagrantes como roubo, porte ilegal de arma, mandado de prisão em aberto e sequestro e cárcere privado.

Fonte: Gazeta Digital.