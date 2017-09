Governo não apresenta proposta e servidores do Detran entram em greve na próxima segunda (11/09)

Após aguardarem o prazo de 15 dias úteis estipulado pelo próprio Governo para que este apresentasse proposta à diretoria do Sindicato dos Servidores do Detran (Sinetran) referente à tabela salarial da categoria que amarga seis anos de defasagem, os servidores do Detran entram em greve em todo o estado a partir do dia 11 de setembro (segunda-feira), conforme o indicativo votado no dia 24 de agosto.

“Na paralisação de 24 horas no dia 17 de agosto, o Governo anunciou que iria nos apresentar uma proposta em 15 dias, a categoria aguardou mais esse prazo, depois de 8 meses de luta em torno dessa pauta, contudo o prazo solicitado passou e mais uma vez o Governo não cumpriu com o compromisso. Até o momento não contactou o Sindicato para nenhuma reunião nem nos apresentou uma proposta por escrito para que pudéssemos levar para a categoria avaliar em assembleia, o que demonstra que não está preocupado com o prejuízo que causará à população”, comenta a presidente do Sinetran, Daiane Renner.

Segundo Daiane, não há motivos para o Governo não conceder a revisão da tabela salarial, visto que a categoria não está reivindicando nada que já não seja praticado nas demais carreiras do Estado. “Infelizmente vimos mais uma vez a recorrente prática do Governo de descumprir com acordos e compromissos firmados”, completa Daiane.

Por: Assessoria.