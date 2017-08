Governo do Estado garante repasse e Santa Casa ganha sobrevida

Uma reunião com o secretário chefe da Casa Civil, José Adolpho na manhã desta quarta-feira (02/08) garantiu a reabertura do Hospital Vale do Guaporé (Santa Casa de Pontes e Lacerda) e deu sobrevida à unidade pelos próximos 60 dias.

A reunião encomendada pelo deputado estadual, Wancley Carvalho (PV) contou com a participação dos prefeitos de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (PRB), de Vale de São Domingos, Geraldo Ramos (PSB), de Vila Bela da Santíssima Trindade, Wagner Vicente da Silveira (PV), além de vereadores e secretários de saúde da região oeste do estado.

“A garantia da reabertura do hospital Vale do Guaporé é uma importante decisão para a saúde na região oeste. Com o compromisso do Governo do Estado de dar um sobrefôlego no repasse, por dois meses, dá condições para a direção do hospital retomar as atividades, e continuar atendendo a população do dez municípios da região”, disse Wancley.

O prefeito Alcino Barcelos também comemorou a atitude do Governo. Em sua conta no Facebook, o mesmo escreveu. “Problema parcialmente resolvido! O Governo vai garantir atendimento durante os próximos 60 dias, porém Governo e municípios da região querem ajudar a gerir os recursos do hospital, já que todo mundo concorda que a Santa Casa é de todos e o grande dono dela é o POVO, que é quem usa e realmente precisa!”, postou o gestor.

A redução e atraso dos valores repassado pelo Governo resultou na suspensão dos atendimentos via SUS, no Hospital Regional São Luís, de Cáceres. Parado há mais de duas semanas, o Hospital cobra do estado um valor atrasado de R$ 12 milhões.

Já em Pontes e Lacerda, os atendimentos foram interrompidos á meia noite da última terça-feira (31/07) e apenas serviços de urgência e emergência eram realizados.

Por: Leandro Régis / Da Redação.