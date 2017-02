Governo do Estado garante patrulha comunitária à Associação da Estrada do Matão

Durante reunião que segue acontecendo na sede do governo, no Palácio Paiaguás, em Cuiabá, o governador Pedro Taques (PSDB) confirmou a destinação de uma Patrulha Comunitária formada por máquinas e caminhões, à Associação da Estrada do Matão.

O maquinário já havia sido prometido pelo governador em outras ocasiões e será extremamente importante nos trabalhos de suporte e manutenção da rodovia MT-473, em Pontes e Lacerda.

Taques também garantiu a pavimentação dos primeiros sete quilômetros da estrada, e a elaboração do projeto para os próximos quilômetros até a ponte do Rio Alegre.

O deputado estadual, Wancley Carvalho (PV), o prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (PRB), Vereadores e membros da Associação participam da audiência e se mostram confiantes nas promessas do estado.

Por: Leandro Régis / Da Redação.