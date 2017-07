Governo do Estado entregará equipamentos agrícolas na região oeste de Mato Grosso

O Governo de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf), realizará, na sexta-feira (28.07), a entrega de centenas de novos equipamentos para os pequenos produtores de 41 municípios. O evento ocorrerá a partir das 8h, na Central de Comercialização José Carlos Guimarães, na Av. Mario Andreazza, próximo ao posto Papito, em Várzea Grande.

Participarão agricultores familiares, cooperados e representantes do poder público. “São equipamentos que vão atender milhares de pequenos produtores rurais, que carecem do apoio do Estado quando o assunto é tecnologia no campo. Um resfriador de leite ou trator são úteis para a lucratividade do produtor rural e o Estado tem investido para apoiar o pequeno com infraestrutura, além de programas técnicos”, comentou o secretário de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários, Suelme Fernandes.

Serão entregues 242 novos itens pelo governador Pedro Taques para associações produtivas de pequenos produtores, como tratores, carretas agrícolas, sulcadores, roçadeiras, distribuidor de calcário, veículo e plantadeiras. Os investimentos totalizam aproximadamente R$ 3 milhões, que possuem contrapartida da Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT).

Comodoro, Santo Antônio de Leverger, Vila Bela da Santíssima Trindade, Itiquira, Tangará da Serra, Guarantã do Norte, Nova Ubiratã, Aripuanã, Carlinda, Brasnorte, Juscimeira, Dom Aquino, Sorriso, Nobres, Nortelândia, Nova Santa Helena, Matupá, Campos de Júlio, Poconé, Cuiabá, Lambari D’Oeste, Alto Araguaia, Chapada dos Guimarães, Tapurah, Poxoréu, Nova Lacerda, Rondonópolis, Reserva do Cabaçal, Primavera do Leste, Pedra Preta, Campo Verde, Apiacás, Cotriguaçu, Curvelândia, Jauru, Guiratinga, Juruena, Rosário Oeste, São José dos Quatro Marcos, Cáceres, Arenápolis e Várzea Grande são os municípios contemplados nesta entrega.

Em dois anos e meio de gestão, a Secretaria de Estado de Agricultura Familiar e Assuntos Fundiários (Seaf-MT) já alcançou a marca importante de R$15 milhões em aquisições e entregas de itens tecnológicos para apoiar pequenos produtores mato-grossenses.

Por: Henrique Pimenta | Seaf-MT.