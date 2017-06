Governo divulga empreiteira que construirá asfalto na estrada do Matão

A empresa Rancho Fundo Terraplanagem e Pavimentação LTDA foi a vencedora do processo de licitação e será responsável pela construção dos primeiros 7 quilômetros da rodovia MT-473, a famosa estrada do Matão.

O valor apresentado pela empresa foi de R$ 5.300.609,98 (cinco milhões, trezentos mil, seiscentos e nove reais e noventa e oito centavos). O segundo menor valor passa dos R$ 5,8 milhões.

A pavimentação da rodovia é uma promessa do Governador Pedro Taques e resultado de uma junção de esforços do Deputado Wancley Carvalho e da Associação de Usuários da Estrada do Matão.