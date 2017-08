Governo de MT repassa R$ 559 milhões em recursos do Fethab para as prefeituras

O Governo de Mato Grosso divulgou nesta segunda-feira (14/08), o balanço da destinação dos recursos do Fundo Estadual de Transporte e Habitação (Fethab) para os 141 municípios mato-grossenses. De janeiro de 2015 até agora, as prefeituras receberam o montante de R$ 559 milhões em recursos do chamado Fethab Rural.

Esses valores devem ser investidos obrigatoriamente na manutenção de rodovias não pavimentadas dentro dos limites dos municípios, além de promover a construção e manutenção de pontes e bueiros. Somente no primeiro semestre 2017, foram repassados mais de R$ 102 milhões.