Governo de Mato Grosso entrega cartões do Pró-família em Jauru

A cerimônia de entrega dos cartões do programa Pró-família aconteceu em Jauru no último dia 25, para 70 famílias carentes e agentes de saúde do município.

O evento recebeu o presidente da Câmara de Vereadores, João Leite (PSD) e a secretária de Assistência Social, Maria Aparecida Antunes (Cidinha). Ausente, o prefeito Pedro Ferreira (PSD) foi representado pelo vice, Waldir Garcia (DEM). Além deles, a solenidade recebeu autoridades do estado como o Secretário-adjunto da Casa Civil, Samir Katumata e a Secretária de Estado de Trabalho e Assistência Social (Setas), Mônica Camolezi, ficaram encantados com a apresentação das crianças e adolescente do projeto Sonho e Arte, executado no CRAS.

O Programa Pró-Família, foi criado pela Lei Estadual n.º 10.523/2017, está sob a coordenação da Secretaria Estadual de Trabalho e Assistência Social e prevê ações de transferência de renda com condicionalidades, articulada com outras secretarias estaduais e instituições não governamentais, para que de forma integrada viabilizem o desenvolvimento social de 35.000 famílias, com vistas a superação das vulnerabilidades e redução das desigualdades.

A proposta consiste em desenvolver em todos os municípios de Mato Grosso uma ampla Rede de Proteção, Vigilância, e de Direitos (RPVD), executado pelas Secretarias Municipais de Assistência Social e/ou congêneres, pautado em um modelo de gestão compartilhada, no qual se propõem a enfrentar aspectos multidimensionais da pobreza, garantindo, respectivamente, o acesso à renda, aos serviços sociais básicos e a ações de desenvolvimento das capacidades das famílias, para superação da condição de vulnerabilidade.

Por: Assessoria da Prefeitura.