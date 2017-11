Governo de Mato entrega cartões do Pró-família em Pontes e Lacerda

O cartão confere um complemento de renda no valor de R$ 100 para ajudar na segurança alimentar das famílias beneficiadas.

A solenidade de entrega dos 266 cartões do programa Pró-família aconteceu em Pontes e Lacerda na tarde de sexta-feira (24/11) e mobilizou centenas de famílias locais.

O evento aconteceu na sede do Lions Clube e recebeu a Secretária de Estado de Assistência Social e Trabalho (SETAS), Mônica Camolezzi, e autoridades locais como o chefe de gabinete, Adiel Cunha, neste ato representando o prefeito municipal, Alcino Barcelos (PRB), a chefe de departamento da Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho (SEMAS), Sônia Sant’ana, o secretário municipal de Saúde, Valmor de Oliveira, e os vereadores Maxsuel Guimarães (PSDB); Márcia Pontes (SD), Juninho Cabeleireiro (PRB) e Rogério Lero Lero (PV).

O objetivo do programa Pró-Família, criado pela Lei Estadual nº. 10.523/2017, lançado em maio deste ano, é promover a melhoria das condições de vida das famílias por meio da oferta de um conjunto de ações planejadas de forma intersetorial.

Além do acompanhamento pela rede de proteção, que articula ações intersetoriais de saúde, educação, trabalho, renda e empreendedorismo, o programa faz a transferência direta de renda através do cartão Pró-Família. O cartão confere um complemento de renda no valor de R$ 100 para ajudar na segurança alimentar das famílias beneficiadas.

Os profissionais que integram a rede de proteção, agentes comunitários de saúde e assistentes sociais, também recebem o cartão, como complemento na renda salarial da equipe técnica. O valor repassado é de R$ 100 para agentes comunitários e R$ 300 para assistentes sociais.

A transferência direta de recursos para os municípios é de R$ 947.600,00 mensal. Esse valor fomenta a economia local e gera novos pontos de trabalho. Os cartões Pró-Família só podem ser gastos com gêneros alimentícios nos estabelecimentos comerciais cadastrados pelo Estado.

De acordo com a secretária Mônica Camolezzi, Pontes e Lacerda é o 63º dos 141 municípios a serem contemplados pelo programa de proteção social. “Até dezembro de 2018, nós chegaremos à cerca de 120 mil pessoas de 35 mil famílias mato-grossenses. O Pró-família é o maior programa de proteção social que Mato Grosso já teve e foi criado para atender aquelas famílias, que vivem abaixo da linha da pobreza, com uma renda per capita inferior a R$ 87,00”, disse Camolezzi.