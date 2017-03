Governo atende reivindicação de Wancley e construirá duas pontes de concreto em Pontes e Lacerda

Pontes serão construídas sobre o rio Alegre e Córrego das Pedras, na MT-473, em Pontes e Lacerda

Atendendo ao pedido do deputado estadual Wancley Carvalho (PV), o Governo do Estado, por meio da secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra), confirmou a construção de pontes de concreto sobre o Rio Alegre e Córrego das Pedras, em Pontes e Lacerda.

As pontes são de madeira, e constantemente precisam de manutenção; além de representar insegurança para as pessoas que residem naquela localidade e limitar o escoamento da produção agropecuária.

Ambas estão localizadas na MT-473, conhecida como estrada do Matão. A viabilização das pontes foi solicitada pelo deputado, em indicação apresentada e aprovada em plenário, sob o número 36/2016, no ano passado.

Os serviços já estão licitados desde 2012, porém por questões contratuais e auditorias internas, os trabalhos não haviam sido iniciados. Entretanto, em visita recente a região, o governador Pedro Taques (PSDB), confirmou que os serviços começam em breve.

“Essa é uma reivindicação antiga em Pontes e Lacerda. Agradeço ao Governo do Estado e Sinfra por atenderem minha indicação, que deu voz ao pedidos daquela comunidade”, destacou o deputado.

Segundo a Sinfra, o investimento para a construção das duas pontes está avaliado em mais de R$ 4 milhões. A ponte de concreto sobre o Rio Alegre tem 50 metros de extensão, já a do Córrego das Pedras possui 40 metros de comprimento. As duas serão construídas com cerca de nove metros de largura. A empresa responsável é a Engeponte.

Rio Capivari – Por intermédio do deputado estadual Wancley Carvalho (PV), o Governo do Estado firmou parceria com a Prefeitura de Vila Bela da Santíssima Trindade, para a construção de uma ponte de concreto sobre o Rio Capivari.

A ponte fica na MT-199, tem extensão de 55 metros e liga a maior região produtora ao município. A obra está orçada em R$ 1,4 milhão. Com a parceria firmada, a prefeitura pagará a metade do valor e o Governo os outros R$ 700 mil.

Foto: Adriano Monezi