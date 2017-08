Governo atende pedido de Wancley e reconstrói rodovia entre Jauru e Figueirópolis D’Oeste

Asfalto na região oeste está sendo reconstruído pelo Governo do Estado; além de reivindicar a ação, Wancley está fiscalizando os trabalhos realizados

As obras de reconstrução do pavimento da MT-248, no trecho que liga Jauru a Figueirópolis D’Oeste, estão sendo fiscalizadas pelo deputado Wancley Carvalho (PV), nesta quinta-feira (10). O parlamentar está percorrendo a região, e vendo de perto a qualidade dos serviços realizados.

Desde 2015, Wancley tem reivindicado ações concretas para melhorar a trafegabilidade nas rodovias da região que, por anos, viveu repletas de buracos que provocaram inúmeros acidentes, inclusive fatais.

“Cobrei e reivindiquei essa obra, junto ao Governo do Estado, e hoje estou aqui fiscalizando a aplicação do dinheiro público. O asfalto antigo está sendo retirado, para dar lugar ao pavimento novo. Em outros trechos estão sendo realizadas ações de drenagem e terraplanagem”, frisou Wancley.

Um dos principais motivos de reclamação dos usuários era um trecho de 12 quilômetros. Em dezembro do ano passado, a pedido do deputado Wancley, o secretário da Sinfra, Marcelo Duarte, viu de perto a situação das rodovias na região oeste. Na ocasião, atuais prefeitos e prefeitos eleitos também se reuniram com Duarte para tratar do assunto.

Ainda nesta quinta-feira, Wancley segue acompanhando e fiscalizando a qualidade das obras na região. A próxima parada será em Mirassol D’Oeste.

Texto/Foto: Eduardo Cardoso.