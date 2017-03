Governador Pedro Taques visita Jauru e reafirma seu compromisso com a população

Em visita ao município de Jauru (a 420 km de Cuiabá), o governador Pedro Taques (PSDB) o vice, Carlos Fávaro (PSD) e seus Secretários foram calorosamente recebidos pela sociedade e equipe da gestão Pedro Ferreira (PSD), na sede da Prefeitura Municipal. Também estiveram na visita, os deputados estaduais Wancley Carvalho (PV), Dr.Leonardo Albuquerque (PSD), o prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (PRB) e o presidente da EMPAER-MT, Layr Motta.

Na mesma, o governador reiterou seu compromisso por Jauru e região, se comprometendo a prestar total apoio à gestão, ainda fez menção aos recursos já enviados a Jauru desde o início da sua gestão, que já somam mais de R$ 8 milhões, para diversas áreas, a atenção também foi notória na área de segurança pública, onde houve aumento de efetivo tanto na Policia Militar como na Polícia Civil, juntamente com novas viaturas para atender a cidade/região. A 43ª CIRETRAN também recebeu recursos vindo do estado, na ordem de 19 mil reais para dar melhores condições de trabalho aos servidores e melhor qualidade no atendimento ao público.

O governador Pedro Taques ainda confirmou iniciar o quanto antes, as obras da pavimentação da estrada que liga Vale de São Domingos ao distrito de Máquina Queimada, também em Vale de São Domingos; Na MT-352, que liga Jauru à Vale de São Domingos, as obras de recuperação já estão a todo vapor, assim facilitando o escoamento da produção do município e o acesso à cidades vizinhas como Pontes e Lacerda.

Na MT-248, que liga Jauru a Figueirópolis D’Oeste o asfalto está sendo refeito, já que era inviável o recapeamento do mesmo, e as obras estão a todo vapor e em fase final.

E com toda essa atenção que o governo tem dado à nossa região só temos a agradecer.

Por: Jakson Brayan / Assessoria.