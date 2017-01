Geraldo Ramos toma posse e volta a administrar Vale de São Domingos

Prefeito de Vale de São Domingos por dois mandatos (2005 a 2008 e de 2009 a 2012), Geraldo Ramos (PSB) volta a administrar a cidade, depois de quatro anos fora do cenário político.

Empossado na manhã do dia 1º, juntamente com o vice, Jaeder Franco Ferreira (PV) e dos 9 vereadores eleitos, Geraldo agradeceu o eleitorado pela oportunidade de voltar à Prefeitura e falou sobre as suas metas à frente da administração, principalmente sobre a dificuldade que deve encontrar nos primeiros meses, devido ao aspecto financeiro deixado pelo último gestor.

Na Câmara, os trabalhos serão conduzidos pelo vereador José Antônio Lopes (PR), eleito presidente da Mesa Diretoria para o biênio 2017/2018.

Leandro Régis

Da Redação