Gefron prende homem com mandado em aberto em abordagem, no posto fixo do Matão

Policiais militares do Grupo Especial de Segurança de Fronteira – Gefron, nesta quinta-feira (28.09) por volta das 13:00 horas , no posto fixo do Gefron no Matão, município de Pontes e Lacerda, realizaram a prisão de G.R.J, de 30 anos, por ter contra o mesmo um mandado de prisão a ser cumprido.

A equipe de policiais militares de serviço no posto fixo do Gefron, realizaram a abordagem do suspeito e posterior checagem, via Base Gefron do G.R.J de 30 anos, onde constatou em seu desfavor um mandado de prisão em aberto por furto.

Diante dos fatos foi solicitado o apoio da equipe volante do Gefron, que encaminhou o mesmo para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Pontes e Lacerda para as providências que o caso requer.

Por: Carla Duarte | Gefron.