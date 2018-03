Gefron mata um e prende 3 em ação contra tráfico de drogas em Porto Esperidião

Policiais do Grupamento Especial de Fronteira (Gefron), prenderam na localidade da Ferrugem no Distrito de Vila Cardoso, em Porto Esperidião (MT), três suspeitos, sendo Mauro Gomes (52 anos), Batista Francisco de Oliveira (31 anos) e Juliane Ferreira de Almeida (35 anos).

Após denúncia anônima os policiais chegaram até a localidade, segundo as informações o acampamento servia para diversas finalidades, dentre elas para o tráfico de drogas, extração ilegal de madeiras e grilagem.

De acordo com os policiais ao chegar nas proximidades do acampamento os militares por pouco não foram atingidos por armadilhas artesanais feitas pelos suspeitos. No acompanhamento estavam Mauro Gomes (52 anos), Batista Francisco de Oliveira (31 anos), Juliane Ferreira de Almeida (35 anos) e uma quarta pessoa que teria evadido do local.