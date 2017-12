Gefron forma 21 novos policiais e aumenta fiscalização na fronteira

O Grupo Especial de Fronteira (Gefron) aumentou o efetivo de 140 para 158 policiais com a formação de novos operadores de fronteira, que foi concluído nesta quarta-feira (13.12), em Cáceres (250 km a Oeste). Entre os formandos estão um cabo da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul e um sargento da PM do Paraná, além de um da Polícia Judiciária Civil de Mato Grosso. Os demais são da Polícia Militar do estado.

O cabo Costa Júnior, da PMMS, ficou em primeiro lugar, o 01 da turma que começou os treinamentos há 45 dias com instruções teóricas e práticas. “O CPfron é um curso de excelência, trouxe muito conhecimento novo. O policiamento e a equipe daqui são diferenciados. Eu vim buscar conhecimento e estou saindo daqui satisfeito. Foi uma honra participar desse curso e ter instruções com uma equipe tão preparada e empenhada como a do Gefron”, avaliou.

Já o sargento Wagner Hollmann informou que ao ser disponibilizada uma vaga para o estado do Paraná, ele decidiu aproveitar a oportunidade. “Como nós somos do batalhão de fronteira do Paraná, o conhecimento adquirido aqui será de muita utilidade para nós na faixa de fronteira. O curso é excepcional, de qualidade ímpar e nível de excelência, instrutores super capacitados. O conhecimento adquirido aqui será repassado para toda nossa tropa no Paraná, que será muito útil no nosso dia a dia”.

Na próxima semana, esses formandos vão passar por estágio de 60 dias direto na fronteira nas cinco bases do Gefron em Porto Esperidião, Cáceres, Corixa, Avião Caído e Matão. “Tudo que acontece em Cuiabá e nas outras cidades tem reflexo na fronteira, como nos índices de roubo a veículos e tráfico de drogas. Quando temos um controle rígido na fronteira, quem ganha com isso somos todos nós da sociedade”, comentou o comandante do Gefron, tenente-coronel José Nildo Silva de Oliveira.

O secretário de Estado de Segurança Pública, Gustavo Garcia, disse que o Gefron é uma unidade prioritária dentro do planejamento estratégico da Sesp. “Em 2014, tínhamos 9 viaturas no Gefron e 83 profissionais e hoje temos 20 viaturas e 158 policiais engrossando as fileiras do grupo. O resultado disso somado aos investimentos do Governo, capacitação e o mais importante, o comprometimento dos servidores, estão dando resultados positivos”.

Garcia também destacou a importância da participação do Gefron na Delegacia de Fronteira, um núcleo de inteligência que integra também a Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e a Politec.

Para o comandante-geral da PM, o curso de policiamento de fronteira demonstra toda a integração e a capacidade das forças de segurança do estado. “É na região de fronteira que nós coibimos a questão do tráfico de drogas, roubo de carros e outros diversos delitos que influenciam os índices. Hoje a segurança pública do estado de Mato Grosso vive um momento histórico, com redução na criminalidade de roubo e homicídio, sendo parâmetro para vários estados brasileiros. Parabenizo a todos os formandos e esperamos que essa doutrina possa integrar cada vez mais toda fronteira de Mato Grosso com outros estados e com a Bolívia”.

A vice-prefeita de Cáceres, Eliene Liberato Dias, diz que a formação de novos policiais reforça a segurança da região. “Agradeço ao governador Pedro Taques. Sabemos a importância que é a formação desses agentes para trabalhar e enfrentar o crime organizado e o tráfico. Considerando que nós moramos numa cidade de faixa de fronteira, com certeza toda população está feliz e sabemos o quanto é importante investir na segurança pública do nosso município e da nossa região”.

Desde 2002, o grupo faz o patrulhamento de 983 km de fronteira entre o Brasil e a Bolívia num combate ao tráfico de drogas e armas, contrabando e descaminho, receptação, além de roubos e furtos de veículos. Uma das principais rotas das caminhonetes roubadas em Cuiabá é a Bolívia.

Estiveram presentes na solenidade o secretário adjunto de Integração Operacional, coronel Jonildo Assis, a delegada regional de Cáceres, Cinthia Cupido, comandante regional de Cáceres, tenente-coronel PM Delwilson Sebastião Maia Cruz, e o comandante da Rotam, tenente-coronel Cleverson Leite de Almeida.

Por: Débora Siqueira.