Gefron e PM de Vila Bela recuperam Ranger tomada de assalto em Pontes e Lacerda

Mais um caso de roubo na zona rural foi registrado no último fim de semana, na cidade de Pontes e Lacerda.

Pelas informações, o sitiante e um funcionário estavam no curral tirando leite, por volta das 07h, quando foram rendidos por dois homens. Um deles estava com um revólver e o outro com uma faca.

A esposa do sitiante, como costuma fazer todos os dias, foi levar café no curral, e também foi rendida.

Os três foram levados para dentro da casa onde estavam mais duas pessoas.

Mais um bandido chegou para dar apoio à ação criminosa.

Todas as cinco pessoas foram feitas refém, amarradas e colocadas dentro de um banheiro.

Pelas informações, os assaltantes foram bastante violentos. Agrediram as vítimas com chutes, empurrões e espetaram uma das vítimas com a faca. Além disso, houve muita agressão psicológica.

As vítimas eram ameaçadas de morte a todo momento.

Os bandidos levaram jóias, celulares e dois carros. Uma caminhonete ranger, de cor branca, foi recuperada pelo Gefron na região de fronteira, já o Voyage, de cor cinza, placa OBR-7906, ainda não foi localizado.

As vítimas não sofreram ferimentos graves, mas estão com várias marcas nos braços, devido ficarem amarradas por várias horas.

