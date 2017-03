Gás sobe a partir de hoje e preço pode chegar a R$ 90

O reajuste anunciado pela Petrobrás na última sexta-feira para os preços do gás liquefeito de petróleo (GLP) para uso residencial vendido em botijões de até 13 kg em 9,8%, em média, começa a valer hoje. Mato Grosso, estado que tem o maior valor médio para o botijão no país, R$ 76,55, deverá ser o que mais irá sentir a alta, já que o valor máximo chega até R$ 90, conforme dados do levantamento semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).

O ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços praticados pela Petrobrás sem incidência de tributos. Se for integralmente repassado aos preços ao consumidor, a companhia estima que o botijão de 13 kg pode subir 3,1% ou cerca de R$ 1,76 por botijão, isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos. A empresa destaca ainda que o último reajuste feito por ela ocorreu em 1 de setembro de 2015. A correção atual não se aplica ao GLP destinado a uso industrial.

O reajuste médio de 9,8% deve ter um impacto de 0,11 ponto porcentual no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme cálculos do economista Leonardo França Costa, da Rosemberg Associados. O efeito deve ser sentido no IPCA fechado deste mês e uma parte maior será percebida na inflação de abril, estima.

Fonte: Jornal Oeste.