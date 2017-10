Gás de cozinha terá novo reajuste nesta quarta (11/10)

Prepare o bolso. Em apenas duas semanas, o gás liquefeito de petróleo (GLP) sofre o seu segundo aumento. De acordo com o Grupo Executivo Mercado e Preços (Gemp) da Petrobras, o reajuste do preço do botijão de gás de cozinha (até 13 quilos) será de 12,9% e entrará em vigor a partir desta quarta-feira (11/10). O último reajuste ocorreu no dia 26 de setembro.

O percentual foi calculado de acordo com a política de preços divulgada no dia 7 de junho deste ano e reflete, principalmente, a variação das cotações do produto no mercado internacional.

Como a lei brasileira garante liberdade de preços no mercado de combustíveis e derivados, o reajuste pode refletir ou não no preço final repassado ao consumidor. Mas isso dependerá das distribuidoras e revendedores.

Caso o valor seja integralmente repassado, a companhia estima que o consumidor deverá pagar cerca de 5% a mais pelo produto, o equivalente a R$ 3. Isso se forem mantidas as margens de distribuição e de revenda e as alíquotas de tributos.

A alteração atual não se aplica ao GLP destinado a uso industrial/comercial.

Fonte: Agência Brasil.