Funcionários da Santa Casa protestam contra salários atrasados

Cerca de 100 servidores do Hospital Vale do Guaporé (Santa Casa) estiveram hoje (06/11) pela manhã, na Câmara de Vereadores de Pontes e Lacerda, durante sessão ordinária para protestarem contra a falta de repasse do Governo Estadual, que está resultando em quase três meses de salários atrasados.

O ato visa pedir apoio dos vereadores, junto ao Governo de Mato Grosso. Os funcionários reclamam que além do atraso nos salários, o FGTS e INSS também não estão sendo depositados.

Cleonice Gonçalves é presidente do Sindicato dos Servidores e fala sobre a situação. Segundo ela, a notificação da greve já foi feita e em 72 horas, apenas 30% da classe irá trabalhar. “Tem gente passando necessidade em casa. Outros moram de aluguel e inclusive foram despejados, por falta de pagamento’’, disse a representante dos servidores.

O prefeito de Pontes e Lacerda, Alcino Barcelos (PRB) está na capital do estado para cobrar uma definição do caso. O deputado Wancley Carvalho (PV) deve reforçar a cobrança.

Por: Leandro Régis / Da Redação.