FRIO: Pontes e Lacerda deve registrar 7 graus na próxima semana

A previsão do tempo indica que as temperaturas devem cair em Mato Grosso na próxima semana. Em Pontes e Lacerda os termômetros devem registrar 7 graus.

O dia mais gelado, de acordo com a previsão do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), será a terça-feira (18.07), quando a temperatura registrará 7 graus para a mínima e 21 para a máxima. Deve ser o dia mais frio desses primeiros sete meses do ano.

Na quinta-feira (20), a temperatura começará a subir. A mínima fica em 11 graus e a máxima em 27.

De acordo com a meteorologia, o clima deve ficar ameno durante toda semana e só voltar a esquentar no sábado (22).