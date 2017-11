Frigorífico Minerva Foods de Mirassol é oficialmente reaberto

Mais uma planta frigorífica foi reaberta no estado. Dessa vez, foi o Frigorífico Minerva Foods, no município de Mirassol d´Oeste (280 km de Cuiabá), que empregará 900 trabalhadores da região. A unidade, que pertence ao Grupo Minerva Foods, 3º maior no país no segmento de proteína animal, recebeu investimentos da ordem de R$ 20 milhões. O evento de reabertura contou com a presença do governador em exercício, Carlos Fávaro, além de deputados estaduais e empresários.

Fávaro comemorou a reabertura da unidade, que havia sido fechada em 2015, e ressaltou a importância do empreendimento. “Fico muito feliz em participar de mais um evento em que se comemora a reabertura de uma empresa desse porte. A agropecuária é a nossa vocação e temos que verticalizar a matéria-prima e, nesse caso, reter o abate de animais aqui no estado, garantindo mais emprego e renda para a população mato-grossense”, enfatizou.

De acordo com o gerente administrativo da planta, Dênis Volpi, a unidade, que deverá abater cerca de 900 animais diariamente, começou a operar em julho deste ano, mas somente agora de forma efetiva. “Estávamos em processo de adaptação, já que a estrutura física é a mesma, entretanto, os equipamentos e os processos foram modernizados”, explicou ele.

Durante o evento, o CEO do grupo, Luiz Ricardo Luz, ressaltou a participação da população nesse retorno. “Houve uma movimentação muito grande por parte dos moradores locais, que abraçaram de corpo e alma a reabertura da planta. Ficamos muito agradecidos e emocionados com essa atitude”, ressaltou Luz. Hoje, o grupo, que tem 25 anos, possui 26 plantas frigoríficas no mundo, sendo 8 no Brasil. Dessas, duas estão em Mato Grosso nos municípios de Várzea Grande e Mirassol d´Oeste.

O governador em exercício destacou, ainda, o empenho do governo do estado que, em um período crítico para o setor pecuário, reduziu o ICMS para a saída do gado em pé, garantindo a competitividade ao setor. “Com essa medida, em poucos meses, várias plantas reabriram. A última, inclusive, foi nesta semana, em Várzea Grande, com o Frigorífico Pantanal. Vamos continuar trabalhando para fazer com que a nossa agropecuária fique cada vez mais forte e competitiva”, garantiu.

Também participaram do evento o sócio-fundador do grupo, Ibar Vilela de Queiróz, os deputados estaduais Ondanir Bortolini “Nininho”, Romoaldo Júnior e Adriano Silva, o assessor do Ministério da Ciência e Tecnologia, Augusto Curvo “Tampinha”, o presidente da Empaer, Layr Mota, além de diretores do grupo, empresários e população local.

Por: Gcom-MT.