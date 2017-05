Frigorífico é interditado após flagra de carne podre para fabricação de embutidos em MT

Quatro porcos que morreram durante o transporte seriam encaminhados para indústria de embutidos. Produtos da marca foram recolhidos pela Vigilância Sanitária.

Um frigorífico de suínos foi interditado, em Juína, a 737 km de Cuiabá, por crime contra a relação de consumo após encaminhar animais mortos durante o transporte para a fabricação de embutidos. A irregularidade foi identificada por técnicos do Sistema de Inspeção Municipal (SIM) no setor de abate, no dia 4 deste mês, e, desde então a unidade, que atua no abate de suínos, está interditada, segundo o secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, João Manuel de Souza Peres.

Os fiscais disseram, no relatório de inspeção que foi encaminhado à secretaria de Agricultura, que a carne de quatro porcos apresentava mau cheiro. “Essa carne foi descartada, sem a necessidade de análise, já que o veterinário identificou que a carne não poderia ser consumida”, informou o secretário.

Após o flagrante, a Vigilância Sanitária do município recolheu todos os produtos dessa marca, como linguiça, salame e outros embutidos, dos estabelecimentos comerciais.

O secretário afirmou que a liberação vai depender das medidas que o frigorífico tomar para sanar as irregularidades apontadas pela equipe. “No máximo em 30 dias eles devem sanar as irregularidades”, disse.

De acordo com o secretário, a irregularidade foi descoberta por um fiscal que chegou na unidade mais cedo que o horário de costume. “Esses animais que já estavam mortos nem deveriam ter entrado na sala de abate. O fiscal chegou um pouco mais cedo do horário de abate e flagrou a irregularidade”, contou o secretário.

Os animais foram transportados em um caminhão, que quebrou a caminho do frigorífico. Parte deles morreu durante o percurso e, mesmo assim, seriam utilizados na fabricação de embutidos. O secretário disse que o fiscal percebeu que a carne estava com mau cheiro e questionou os funcionários, que relataram que os animais seriam encaminhados para a indústria de embutidos.

Nesse caso, a orientação é encaminhar a carne para a reciclagem de resíduos frigoríficos e não destiná-la para o consumo, explicou Peres.

Ele disse que, antes disso, não houve nenhum flagrante de animais mortos em outro local nesse frigorífico, considerado de pequeno porte. São abatidos entre 20 e 30 suínos por dia na unidade.