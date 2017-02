Frente dos Agentes de Saúde MT vai à Bahia participar de ação nacional da categoria

A Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Agentes Comunitários de Saúde e Combate a Endemias estará representando a Assembleia Legislativa de Mato Grosso, na Plenária do Conselho Nacional de Técnicos em Agentes Comunitários de Saúde, nos dias 09 e 10 de fevereiro, em Salvador (BA).

Na ocasião, serão apresentados os trabalhos que a Frente vem realizando ao longo desses oito meses, desde a sua instalação, em junho de 2016. Pioneira entre os estados brasileiros, a Frente Parlamentar, que tem como coordenador geral, o deputado Dr. Leonardo (PSD), já conseguiu alguns resultados positivos à categoria, como a disponibilização de uma sala exclusiva para atender os profissionais e a criação do Conselho Regional Técnico em Agentes Comunitários de Saúde (Cortacs-MT).

Além dessas, outras importantes discussões estão em andamento, como o fornecimento de uniformes, bonés, sacolas, protetores solar, dentre outros equipamentos necessários. Também estão sendo debatidos a produção de um calçado especial, distribuição de bicicletas, reajustes salariais, regulamentação da certificação e direitos dos CLTs e o pagamento correto do abono salarial de final de ano.

Todas essas demandas já foram discutidas entre o deputado Dr. Leonardo com o governador do Estado, Pedro Taques, que sensível as causas da categoria, está estudando a viabilidade financeira para atender tais necessidades.

Vale lembrar, que a Frente Parlamentar também esteve presente na mobilização nacional, em Brasília, para a derrubada do veto 40, do presidente Michel Temer, que barrava importantes direitos, como os benefícios sociais, trabalhistas e previdenciários e sobre a formação profissional da categoria.

Por: Lis Ramalho / Assessoria de Imprensa.