Fórum Empresarial Brasil-Bolívia está acontecendo em Vila Bela

O Fórum Empresarial entre Brasil e Bolívia teve início na manhã desta quinta-feira (31/08) e visa a integração econômica, turística e cultural desses países. Dentre os assuntos abordados estarão Alfândega e Comércio; Infraestrutura e Transporte; Cooperação da produção agropecuária e meio ambiente; Gás; e Cultura e turismo.

O prefeito de Vila Bela, Wagner Vicente da Silveira (PV) agradeceu o cônsul boliviano, Emílio Tamayo por todo o esforço realizado em virtude desse evento e disse acreditar na proposta de escoamento dos produtos cultivados na região, via Bolívia. Segundo ele, a pavimentação asfáltica dos 210 km da BR-251, ligando Vila Bela da Santíssima Trindade à San Ignácio de Velasco, facilitaria o acesso da exportação agrícola, pecuária e industrial brasileira até o Oceano Pacífico.

A pavimentação criaria uma nova rota, ligando Pontes e Lacerda a Vila Bela, Palmarito, San Ignácio, San José, Santa Cruz de La Sierra, Cochabamba, Oruro até o Porto de Arica, na Bolívia. São 60 km a serem asfaltados de Vila Bela até o Palmarito, em território brasileiro e outros 150 km no território boliviano.

Presente no evento, o Superintendente do Desenvolvimento do Centro Oeste (SUDECO), Antônio Carlos Nantes falou sobre o desejo do Governo Federal em realizar por meio do Ministério da Integração Nacional, ações que contribuam com o progresso e desenvolvimento mútuo dessas nações.

O evento conta com a presença do Embaixador boliviano no Brasil, José Kinn Franco e tem como tema: “A procura de novas oportunidades e desafios para a integração e desenvolvimento econômico”.

Vereadores de Vila Bela e da Bolívia fortalecem o evento de discussões que deve durar até sábado (02/09).

Por: Leandro Régis / Da Redação.