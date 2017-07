Fórum de Vila Bela seleciona assistente social e psicólogo

A comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade (521 km a oeste de Cuiabá) abriu processo seletivo para credenciamento para as áreas de Assistência Social e psicologia e para formação de cadastro de reserva. As normas estabelecidas foram publicadas no edital nº 11/2017/DF, disponibilizado pelo juiz substituto e diretor do foro, Elmo Lamoia de Moraes.

As inscrições devem ser realizadas de 10 de julho a 4 de agosto, na Diretoria do Fórum. Dentre os requisitos para o credenciamento estão: ser maior de 21 anos; não possuir antecedentes criminais; ser bacharel em serviço social e/ou psicologia por instituição devidamente reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC) e com registro no Conselho Regional da respectiva área profissional.

O requerimento que consta no edital deve ser protocolado na sede do foro e deverá ser instruído com a ficha cadastral que também consta no edital, além da declaração acerca da veracidade das informações prestadas e de pleno conhecimento e concorrência dos termos do edital.

Mais informações podem ser obtidas na comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade pelo telefone: (65) 3259-1204.