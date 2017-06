FIPe 2017: Começa nesta quarta em Cáceres maior evento do turismo de MT

Até domingo (11/06), aproximadamente 20 mil turistas do Brasil e até do exterior, devem passar por Cáceres para prestigiar o maior Festival de Pesca em Água Doce do Mundo.

Além dos torneios de pesca que reúnem centenas de pessoas, dentre os quais crianças e idosos, durante cinco dias, dezenas de atividades, educativas, culturais, esportivas e de lazer, fazem do FIPe o maior evento do turismo do interior do Estado.

Uma solenidade com participação da banda de musica do 2º BFRON e do Grupo Folclórico Chalana, abre o evento a partir das 19h30, no portal de entrada da Praça de Eventos, localizado no final da Rua General Osorio.

Logo depois o espaço contendo feiras de artesanato, gastronomia, agricultura familiar, praça de alimentação, comércio popular e parque de diversões será aberto aos visitantes.

A programação artística será aberta a partir das 20h no Palco 2, com apresentações culturais e show com a cantora Lorena Li, destaque de Mato Grosso The Voice Brasil.

Logo depois, a Arena FIPe, administrada pela Pedro Correa Produções, apresentará o show nacional com a dupla Simone e Simaria.

Clique no link abaixo e veja a programação;

http://www.fipecaceres.com.br/

Por: Assessoria.