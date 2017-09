Figueirópolis D’Oeste recebe no início do próximo mês, o 1º Rodeio Fest Show

O evento acontece de 05 a 08 de outubro e traz o melhor do rodeio em touros

Distante a cerca de 406 km de Cuiabá, o município de Figueirópolis D’Oeste receberá no início do próximo mês, o 1º Rodeio Fest Show, com entrada totalmente franca. O evento está sendo organizado pela comissão organizadora e conta com total apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e comércios parceiros.

Celso Antônio Quirino é o presidente da comissão organizadora e fala de sua expectativa para que o evento possa acontecer bem. Segundo ele, a população aguarda ansiosa por essa festa que tanto representa a cultura regional.

O prefeito Eduardo Vilela (PSDB) convida a população de Figueirópolis D’Oeste e seus arredores para que possam acompanhar esse evento, que segundo ele está sendo preparado com muito carinho.

Além do rodeio em touros, a programação conta com show de João Neto & Cristiano, no sábado (07/10), e animação da Banda Brasil 2000 todas as noites.

Praça de alimentação, bebida gelada, queima de fogos e muita gente bonita também fazem parte da programação.

Por: Leandro Régis / Da Redação.