FIGUEIRÓPOLIS: Comissão Organizadora divulga programação do 1º Rodeio Fest Show

A Comissão Organizadora do 1º Rodeio Fest Show, de Figueirópolis D’Oeste anunciou esta semana a programação oficial do evento, que acontece de 05 a 08 de outubro. Antes, no dia 30 de setembro, um esquenta, com o Baile da Rainha do Rodeio e apresentação da dupla, Yuri & Gustavo.

A Queima do Alho acontece no domingo, dia 1º de outubro e promete reunir as principais comitivas da região. Na chegada, um delicioso almoço será servido gratuitamente a todos os participantes.

Na quinta-feira (05/10), a partir das 20h00, show pirotécnico, abertura do rodeio em touros e show com a Banda Brasil 2000. Na sexta-feira (06/10), show pirotécnico, continuação do rodeio e apresentação da Banda Brasil 2000. No sábado (07/10), tem show pirotécnico, finalíssima do rodeio, show de João Neto & Cristiano, e na sequência a festa continua com a Banda Brasil 2000. No domingo, o encerramento da festa começa pela manhã e só termina a noite: Tem show da Banda Brasil 2000, arroz carreteiro no almoço e a cerimônia de encerramento, a partir das 20h00.

O evento é organizado pela comissão organizadora e conta com total apoio da Prefeitura Municipal, Câmara de Vereadores e comércios parceiros.

Confira abaixo a programação completa do evento:

Por: Leandro Régis / Da Redação.