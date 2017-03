FGTS inativo injetará quase meio milhão em Pontes e Lacerda

O Governo Federal liberou o saque do FGTS inativo. Trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos por justa causa até 31 de dezembro de 2015 podem efetuar o saque desde que tenham saldo disponível.

Em Pontes e Lacerda, de acordo com a Caixa Econômica Federal, o saldo total do FGTS inativo disponível para saque é de quase meio milhão de reais. No país, são mais de R$ 43 bilhões parados nessas contas inativas e o Governo calcula que, desse total, R$ 34 bilhões serão sacados pelos trabalhadores.

Segundo a Caixa, quem faz aniversário em janeiro e fevereiro pôde sacar o dinheiro a partir do dia 10 de março. Para os aniversariantes do mês de março, abril e maio, o saque do FGTS fica disponível a partir de 10 de abril. Já para os que fazem aniversário em junho, julho e agosto, a partir de 12 de maio.

Para os de setembro, outubro e novembro, o saque será a partir do dia 16 de junho e para que nasceram em dezembro a retirada será a partir de 14 de julho.

Quem não sacar até o dia 31 de julho não conseguirá ter mais acesso ao valor.

Por: TV Centro Oeste.