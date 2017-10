Festival de Praia e Chopp será realizado em Vila Bela no próximo mês

A Praia Morena irá receber nos dias 18 e 19 de novembro, o 1º Festival de Praia e Chopp de Vila Bela da Santíssima Trindade. O evento realizado pelo Sindicato Rural conta com apoio do Rotary Clube, comércio local e parceiros.

“No sábado (18/11), tem Festival de Praia com diversas atrações e concurso Gata Molhada. Já no domingo (19/11), pela manhã o Festival de Chopp, com competições esportivas como futebol de areia, vôlei de praia e muita coisa boa. Quero aproveitar o espaço para convidar a população de Vila Bela e região a participarem deste evento, que visa angariar recursos ao Rotary Clube de nossa cidade”, resumiu o presidente do Sindicato Rural, José Teixeira, popular Zé da Guará.

Segundo o presidente, a animação ficará por conta da Banda Bom de Beijo.

Por: Leandro Régis / Da Redação.