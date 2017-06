Fé e devoção: Festa de São João Batista começa neste fim de semana em Pontes e Lacerda

Missa, danças típicas, almoço, batismo de São João nas águas do Rio Guaporé e reza da Ladainha fazem parte da programação cultural

Promovida anualmente desde 1966, a Tradicional Festa de São João Batista chega à sua 54ª edição. Conhecida como Festa da Maria Capoeira (In memorian), o evento é um misto de fé, cultura e devoção.

A festa começa neste domingo (18/06), com a celebração da santa missa na Igreja Nossa Senhora Aparecida, no setor 1 da Vila Guaporé.

No dia 23, está programada a chegada dos festeiros e levantamento do mastro, seguido da reza da ladainha e danças típicas. No dia 24, almoço aos participantes da festiva, descida do mastro e bailão. E para encerrar, um grandioso almoço no domingo (26/06).

A família que realiza as comemorações conta que a festiva surgiu no município quando a senhora Ana Maria, alcançou uma graça e como promessa começou a fazer a Festa de São João que se tornou uma tradição de família. Antes de falecer, dona Maria pediu aos filhos que continuassem a cumprir a promessa. Atualmente filhos, netos e voluntários realizam a festa anualmente mantendo a tradição familiar.

Iniciada na cidade de Cáceres, no ano de 1963, a festa teve continuidade em Vila Bela da Santíssima Trindade e a mais de vinte anos é realizada em Pontes e Lacerda.

