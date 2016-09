CONVITE – DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA

A Faculdade Católica Rainha da Paz, através da Coordenação do Curso de Educação Física, convida para a COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA que será realizada no dia 01 de setembro de 2016, às 19h, no auditório da FCARP.

Enquanto houver vida, há movimento.

E se há movimento deve haver alguém muito especial que nos conduza e nos dê o prazer de movimentar-nos com a maior consciência possível.

Estar sob a tutela de um professor de educação física é ter resguardado o direito a sentirmos o que de melhor nosso corpo pode ter: consciência de si, de seus limites e possibilidades.

Parabéns àqueles que dedicam sua vida para que tenhamos mais possibilidades de convivermos conosco mesmos, da forma mais saudável e qualitativa possível.

Nossa homenagem aos professores que aperfeiçoam nossa forma de interagir conosco mesmos, com outro e com o mundo.

Obrigado!