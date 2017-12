Ex-governador de MT é condenado a 13 anos de prisão por desvio de R$ 2,5 milhões

Silval Barbosa (PMDB) passou quase dois anos preso por fraudes cometidas durante a gestão dele, entre os anos de 2011 e 2014. Outros cinco réus também foram condenados.

ex-governador de Mato Grosso Silval Barbosa (PMDB) foi condenado a 13 anos e sete meses de prisão por liderar uma organização criminosa que desviou mais de R$ 2,5 milhões dos cofres públicos por meio da concessão fraudulenta de incentivos fiscais a empresários por meio do Programa de Desenvolvimento Industrial e Comercial de Mato Grosso (Prodeic).

O crime, investigado na Operação Sodoma I, ocorreu durante a segunda gestão de Silval, entre os anos de 2011 e 2014. O delator do esquema foi o empresário João Rosa, um dos sócios do grupo Tractor Parts, que posteriormente passou a ser ouvido no processo na condição de vítima.