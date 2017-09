Estrutura de última geração e atendimentos básicos fazem do PSF II, uma unidade modelo em Jauru

O Poder Executivo de Jauru segue trabalhando para oferecer melhorias na qualidade de vida de seus habitantes. Antes criticado e visto com maus olhos pela sociedade, os atendimentos do PSF II passaram a ser tratados como prioridade pela atual gestão, com atendimento em diversas especialidades e o melhor de tudo: em período integral.

Além disso, o governo municipal tem realizado reformas, ampliação, investimento em equipamentos médicos e apostado muito na qualificação de seus profissionais.

De acordo com o vice-prefeito e secretário municipal de Saúde, Waldir Garcia, o PSF II é um bom exemplo deste cuidado com a saúde. “Quando iniciamos a nossa gestão, definimos que a equipe do PSF II teria que ser fixa, para melhorar os atendimentos e acabar de vez com os problemas de atendimento daquela unidade. Ao longo desses primeiros meses de gestão, fizemos de tudo para tornar este PSF, uma unidade modelo, com estrutura completa, profissionais competentes e equipamentos exigidos pelo Ministério da Saúde, através do PMAQ (Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica)”, disse Waldir, estendendo seu agradecimento a todos os profissionais daquela unidade pelo comprometimento com a saúde.

O secretário explicou que no passado, o histórico do PSF II era ruim por conta da dificuldade encontrada para manter uma equipe fixa naquela unidade.

Waldir falou também sobre o andamento dos trabalhos de reforma e adequações do PSF I, no Bairro Vista Alegre. Segundo ele, a nova estrutura será inaugurada na segunda quinzena deste mês. “E na primeira semana do mês de outubro, queremos estar com o PSF da comunidade Lucialva em pleno funcionamento”, disse o Secretário.

Além da aquisição de equipamentos para dar garantia aos atendimentos, a Prefeitura de Jauru tem apostado na qualificação de seus profissionais. “Firmamos o compromisso de informatizar todas as nossas unidades de atendimento. Já adquirimos todos os equipamentos e muito em breve, iremos informatizá-las. Os agentes comunitários de saúde receberão Tablet’s para facilitar a captura de informações e melhorar o trabalho de proximidade aos moradores”, disse Waldir.

O PSF II atende pacientes dos bairros Boa Esperança, Cruzeiro, e Cidade Nova. Os atendimentos médicos são realizados pelo clínico geral Dr. José Edson Pavini e pelo odontologista, Dr. Marlon Fabrício Gomes.

Para melhorar o atendimento emergencial do município, a Prefeitura adquiriu recentemente:

01 DEA – Desfibrilador Externo Automático. Utilizado na parada cardiorrespiratória. Urgência/Emergência.

01 Carrinho novo com aparelho monitor multiparamétrico (sinais vitais – PA pressão arterial / FC frequência cardíaca / SpO2 saturação de Oxigênio.

01 Aparelho de ECG Eletrocardiograma.

Por: Leandro Régis / Da Redação.