Estado vai pavimentar MT-352 entre Vale de São Domingos e distrito de Máquina Queimada

Durante viagem pela região Oeste, o governador Pedro Taques anunciou a pavimentação da rodovia MT-352, entre Vale de São Domingos e o Distrito de Máquina Queimada. A obra será executada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística (Sinfra). Nesta quarta-feira (08.03), a Expedição Pró-Estradas também conferiu de perto as obras rodoviárias da região.

“Estamos realizando atualmente a revisão do projeto de engenharia, desta obra que já está licitada. A nossa expectativa é iniciar neste ano a construção deste trecho que irá beneficiar diretamente muitos moradores, que há anos sonham com a chegada do asfalto”, afirmou o secretário de Infraestrutura e Logística de Mato Grosso, Marcelo Duarte.

O secretário da Sinfra, Marcelo Duarte, também confirmou que, após o período chuvoso, será retomada em ritmo acelerado a obra de recuperação da rodovia MT-248, entre os municípios de Figueirópolis D’Oeste e Jauru. “Na nossa gestão, executamos a restauração de 26 km da rodovia, de Figueirópolis e Indiavaí, e ainda vamos atacar em breve mais 12 km”, afirmou. Conforme o secretário, o Governo tem trabalho não somente para pavimentar novas estradas, mas também para cuidar das que já existem, que compõem o patrimônio do Estado.

Por: Ericksen Vital |

Sinfra-MT .