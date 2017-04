Estado vai fazer desocupação da Serra do Caldeirão pela quarta vez

A Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso – SESP MT – prepara uma nova incursão para retirada de garimpeiros do garimpo ilegal localizado na Serra do Caldeirão, em Pontes e Lacerda. A data e nem maneira que ação será desenvolvida ainda não foram divulgadas.

Os representantes dos órgãos da segurança pública do Estado estiveram na sede da SESP, para uma reunião na última quinta-feira (13.04). Desse encontro ficou acertado que os policiais começarão a deslocar para o município de Pontes e Lacerda na próxima segunda-feira (24) e que a partir daí começarão as diligências na área de garimpagem ilegal.

Já se sabe que uma das primeiras ações será impedir que novas pessoas entrem na área, de modo a deixar as que estão no garimpo sem mantimentos, forçando a saída do local.

Esta será a quarta vez que o estado retira os garimpeiros da área e, mais uma vez, sem o apoio do Ministério da Justiça.

Está marcada para a próxima quinta-feira (20) mais um reunião de planejamento para a operação.