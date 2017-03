Espetaria recebe prêmio de qualidade empresarial

Dirigida por Débora e Alex, a Espetaria dispõe de um ambiente agradável e totalmente familiar, sem falar das

inúmeras opções em seu cardápio: Espetos Simples, Completos, Porções e uma grande variedade de Bebidas da melhor qualidade.

Ainda jovem no mercado, a Espetaria tem conquistado seu público e ganhado cada vez mais espaço no coração e no gosto da clientela ponteslacerdense. Tanto que recentemente foi destaque em solenidade que prestigiou só os melhores de cada segmento comercial.

A empresa foi indicada ao prêmio através de uma conceituadíssima pesquisa de opinião pública, que a indicou como líder absoluta do mercado no ramo de espetinhos em Pontes e Lacerda. O prêmio destaque profissional concedido pela empresa Ângulo tem como objetivo o reconhecimento e a valorização dos líderes da sociedade em suas respectivas áreas de atuação.

Não importa a ocasião… Se deixe levar pelo sabor e bom atendimento da Espetaria… Inovação, orgulho, autenticidade e excelência num só lugar…