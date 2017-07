Escola Vale do Sol realiza 3ª edição do projeto “Contação de Histórias”

Mais que um dispositivo legal a inclusão tornou-se uma bandeira que deve ser empreendida por todos aqueles que sonham com um mundo mais justo e humano. E, para fazê-lo é necessário conviver com as diferenças e aprender a respeitá-las.

Por isso, na 3ª edição do Projeto “Contação de Histórias” alunos e professores da escola particular Vale do Sol, receberam na última quinta-feira (29/06), uma visita mais que especial: os alunos da Educação Infantil da APAE.

Através de um clássico da Literatura infantil (O Patinho Feio) as crianças aprenderam a ver a beleza que há nas diferenças. “Foi lindo ver como brincaram e se divertiram juntas. Aprendemos com elas a grandeza do amor incondicional que se expressa no sorriso, no toque, no encantamento. Foi igualmente lindo poder ensinar sobre aceitação, gratidão e amor ao próximo”, disse a professora doutora, Teresa Pazos.

Por: Assessoria.