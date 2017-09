Escola Vale do Sol organiza Vestibulinho para alunos do ensino fundamental

A Escola Vale do Sol, numa iniciativa inusitada, organizou o primeiro Vestibulinho para alunos do Ensino Fundamental. A ideia é familiarizar os alunos com as exigências de um vestibular e, com isso, desenvolver a maturidade intelectual.

O horário de chegada dos vestibulandos foi marcado para as 7h30 e, pontualmente às 8h00, o portão foi fechado. Ao chegar, cada aluno entregava seu celular que era etiquetado com o nome e turma e entregue à coordenação da escola. Quem chegou atrasado perdeu o vestibular. Outra novidade para os alunos foi a organização das turmas.

Os vestibulandos foram “enturmados” por ordem alfabética devendo, cada um, procurar seu nome nas listas afixadas nas portas das salas. Nestas listas estava também o número de inscrição que deveria ser anotado em uma ficha e transcrito na prova. Os alunos entraram no clima e tudo ocorreu com tranquilidade.Foi bonito vê-los envolvidos com o primeiro vestibular de suas vidas. Esta experiência, com certeza, jamais será esquecida.